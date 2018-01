Responsabilidade social

A Louis Vuitton doou US$100.000 para as vítimas do Haiti. Para obtenção de kits médicos descartáveis, purificadores de água, tendas, alimentos e água.

O restaurante Lá da Venda doará 50% da renda do prato Afogado, tradicional da região do Vale do Paraíba, para as obras de reconstrução da cidade de São Luiz do Paraitinga. A atração é servida aos sábados.

A Atento Brasil acaba de implantar o Atentos ao Futuro, programa de capacitação para jovens da comunidade no entorno da companhia.

Marcos Palmeira vestiu a camisa do projeto A Mata Atlântica é Aqui – exposição itinerante do cidadão atuante, da Fundação SOS Mata Atlântica. O ator participou de um bate-papo ambiental, ontem, no Rio.

A Holcim, em parceria com a UFRJ, criou o projeto Minha Casa Holcim, revisitando o modelo de casa popular, com inserção dos conceitos de sustentabilidade e acessibilidade.

Funcionários do Itaú Unibanco destinaram parte do imposto de renda a projetos sociais indicados pelos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente.

A Ticket doou mais de 16 mil obras literárias à Secretaria de Educação de São Paulo.O público do metrô de SP e Rio pôde adquirir clássicos por R$ 2,00.

Acontece amanhã, na FNAC da Paulista, o lançamento do livro Santo Antonio das Artes- Zezinhos, de Saulo Garroux e Levi Mendes Jr. A obra mostra o processo pedagógico da Casa do Zezinho.

O projeto Biblioteca Comunitária Ler É Preciso, patrocinado pela JHSF e que fica no Jardim Panorama, completa seis meses com saldo positivo: 130 visitantes por mês, um acervo de mais de 1000 livros.