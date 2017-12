Responsabilidade social

Crianças do bairro Ermelino Matarazzo participaram, na quarta, de concerto com o maestro João Carlos Martins. Parte do projeto Musicalização, da Fundação Bachiana Filarmônica, com a Fundação ArcelorMittal Brasil.

Servidores da Anac montaram, pela primeira vez, o Natal Solidário no Rio de Janeiro. Em prol do Lar Anália Franco.

No lugar dos tradicionais brindes de fim de ano para clientes, a White Martins vai destinar a verba correspondente aos Doutores da Alegria.

O Projeto Centro de Aprendizagem – parceria da Chevron com o Discovery Channel – recebeu o Corporate Citizenship Partnership Award, nos EUA. O projeto beneficia 4 mil alunos da rede pública do Rio.

O Grupo TV1 lança a ação Espalhe Vida em seu hotsite. A cada cartão de Natal virtual e gratuito mandado, um real será destinado à entidade.

A ONG Acredite – Amigos da Criança com Reumatismo, registrou recorde de atendimentos. Para comemorar, promoveu evento para pacientes e familiares, com a distribuição de cestas e de presentes.

Ação da Mitsubishi Pró Brasil deu frutos. Arrecadou mais de cem toneladas de alimentos.

A Casa Eurico comanda a ação de doação de calçados Faça do Seu Passado um Grande Presente. Em prol da ONG Gotas de Flor com Amor.

Tico Sahyoun, do Amigos Para Sempre, entregou o 1º módulo do Centro Educativo do projeto à população de Canapi, no Nordeste.

Clientes que levarem seus antigos jeans à loja 7 For All Mankind do Iguatemi terão desconto na compra de um novo. As calças antigas serão destinadas ao Instituto Florescer.