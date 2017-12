Responsabilidade social

O Santander decidiu dar R$ 170 mil para programa de capacitação na região da Costa dos Coqueiros, na Bahia. Vai auxiliar profissionalmente cerca de 30 jovens para rede hoteleira. Os recursos vêm das vendas do Real Cap Turismo.

A Editora Mol comemora o lançamento e a publicação do fanzine Z’zine, realizado por jovens da Casa do Zezinho, da Tia Dag, no Capão Redondo.

Gabriela Duarte é a madrinha da campanha Pedacinho do Céu, da TUCCA. A ação, que beneficia crianças e adolescentes com câncer, acontece até o dia 31, no Shopping Iguatemi.

Oscar Schmidt e a Aliança do Brasil entregaram uma quadra poliesportiva para os meninos do Porãbask – projeto que ajuda, por meio do esporte, jovens de Ponta Porã.

A Casa Familiar Rural de Presidente Tancredo Neves, na Bahia, foi reconhecida como espaço de curso profissionalizante em agropecuária. O projeto, que tem apoio da Fundação Odebrecht, já formou mais de 90 jovens.

Acontece na terça a 7ª edição do tradicional Natal do Bem, no hotel Grand Hyatt. Em prol de oito instituições carentes. Realizado pelo Lide.

O Melhor Bolo de Chocolate do Mundo terá caráter solidário no Natal. Apresenta artesanato desenvolvido pela Associação de Artesãos de Abaetetuba, em parceria com Artesanato Solidário/ArteSol, fundado por Ruth Cardoso.

O Insper realiza até sexta um bazar beneficente de livros. O valor da venda será revertido para a Avape.

As Obras Sociais de Irmã Dulce buscam um parceiro em SP para trazer a exposição Meio Século Pensando no Próximo. Criada em comemoração aos 50 anos da entidade.