Responsabilidade social

Seu Jorge canta Michael Jackson, terça, no Unique. Em prol do Instituto Criar de TV e Cinema, de Luciano Huck.

Elton John e Lily Allen pilotam a festa-leilão beneficente Grey Goose Character & Cocktails. Hoje, em Londres.

O Banco de Desenvolvimento da Alemanha doará 6,5 milhões de euros para o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade. Em apoio à Mata Atlântica.

Andrea Jung, da Avon, desembarca no Brasil na terça. Vai inaugurar o Centro de Prevenção de Câncer de Mama Instituto Avon, em Barretos.

O Natal da Rua Amauri será beneficente. Com a venda de enfeites das árvores, ajudará o Projeto Velho Amigo, o Instituto Arte de Viver Bem e o Projeto Obra do Amor Maior.

Acontece hoje, no Parque Ibirapuera, o evento Tô no Clima para Salvar o Planeta, organizado pela campanha TicTacTicTac. Com shows de Zelia Duncan e Mariana Aydar.

A Fundação Orsa e junto com o Graacc lançaram a Campanha de Incentivo à Doação do IR Devido, em benefício de projetos apoiados pelas entidades.

O Lar Escola São Francisco está arrecadando brinquedos para sua campanha de Natal. As doações podem ser feitas até o dia 11, na sede da instituição.

Convidado pela Super Casas Bahia, Beto Von Poser projeta o espaço do projeto socioambiental dos Amigos do Planeta.

Os Doutores da Alegria mostram a história de sua trajetória em uma mostra fotográfica. Nesta semana, em Pinheiros.

O curta Tia Dita, dos alunos das Oficinas Tela Brasil, sob supervisão de Laís Bodanzky e Luiz Bolognesi, foi selecionado para exibição na 16ª edição do Vitória Cine Vídeo.