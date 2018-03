Responsabilidade social

A Associação Dr.Inho realiza sábado, no Parque Villa Lobos, a 1º Corrida Dr. Inho. Com organização da Triathon.

Organizado por Silvio Bentes, acontece dia 1º de dezembro nova edição do tradicional Cantores do Bem. Pela Associação Beneficente Aquarela.

Para comemorar o Dia do Médico e do Dentista, funcionários da SulAmerica doaram 168 litros de sangue.

Parceria entre o Instituto Mara Gabrilli e o cabeleireiro Primo Bonafini será firmada amanhã, no Piola. Parte da venda dos produtos será destinada ao Instituto.

Começa amanhã o 1º Seminário Iberoamericano de Educação Musical e Inclusão Social, no Sesc Consolação. Parceria entre Santa Marcelina e a Agência Espanhola de Cooperação Internacional.

Gincana de sustentabilidade da Alcoa reuniu 120 alunos de escolas públicas na Grande Recife. A escola vencedora ganhou um computador.

A Havaianas colaborou doando 1.500 pares de sandálias para eventos promovidos pelo Childhood Brasil.

Clientes do Grupo Pão de Açúcar poderão direcionar seus créditos da Nota Fiscal Paulista para o Centro de Pesquisa do Hospital do Câncer.

Acontece dia 18 o 1º Jantar Beneficente da Campanha Bem Querer Mulher. No Hyatt.

A Congregação Israelita Paulista promove, terça, jantar pelo Lar das Crianças. Com direito a recital de Clara Sverner e leilão de arte sob comando de James Lisboa.

A ação da Sociedade Mundial de Proteção Animal na América Latina será tema do encontro Para viver de bem com os bichos. Sexta, no Ibirapuera.