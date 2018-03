Responsabilidade social

A ONU anunciou proposta em defesa do meio ambiente. Até junho de 2010, participantes responderão à pergunta: “O que você está fazendo para cuidar do meio ambiente?”, com fotos ou vídeos. Os trabalhos vencedores serão publicados.

O Movimento + Feliz, da 141 soHo Square, já tem a adesão de 300 empresas. Primeiro beneficiado? O Bairro-Escola, do Projeto Aprendiz.

O Museu da Casa Brasileira faz na quarta o Leilão Arte & Design. Em benefício das Casas Taiguara, de crianças de rua. Serão leiloadas obras de artistas como Sérgio Rodrigues, Irmãos Campana e Nelson Leirner, entre outros.

Cerca de 3 mil crianças receberam brinquedos arrecadados pelo Instituto Camargo Corrêa. Em 24 creches de regiões onde a construtora atua.

Acontece sexta, no Espaço Gourmet do Mercado Municipal, a Paella Solidária. Para os projetos Convivência Infantil e Por Um Sonho de Verão.

Deficientes visuais receberão de graça a Bíblia em Áudio, gravada por Cid Moreira. No programa de inclusão da Sociedade Bíblica do Brasil.

A Not Naïve realiza venda em prol da Casa Hope. Terça, na Boutique Claudeteedeca.

O Projeto Guri foi convidado para se apresentar no Auditório do Ibirapuera. Em dezembro.

A Apae será a beneficiada da campanha Nota Fiscal do bem, das Óticas Carol. O imposto será revertido para a entidade.

A revista Dasartes comemora um ano de vida com leilão em prol da Childhood Foundation Brasil e da Creche Izabel. Quinta, na Pinacoteca.

A Surya Solidária começa na quinta o projeto Construindo Talentos. No Pinheiros.