Responsabilidade social

Acontece amanhã o jantar beneficente do Projeto Ampliar no Esporte Clube Sírio. A renda obtida com os convites vai para o programa de profissionalização de jovens em situação de risco.

A Companhia de Teatro de Heliópolis apresenta, como parte do projeto Arte e Cidadania, o espetáculo O Dia em Que Túlio Descobriu a África. Hoje, no Teatro da USP.

A C&A doou 10 mil peças de roupa e acessórios para a AACD. A associação vai promover bazares para arrecadar recursos. A iniciativa faz parte das ações do Teleton.

O Brandsclub e a smart Jardins realizam evento, a partir de quinta, em prol de campanha do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer de Mama. Dez marcas participam do projeto, que conta com a customização dos carros na concessionária dos Jardins. Com parte da venda revertida ao instituto.

A peça A Odisséia de Arlequino reestreia para o público sábado, no Miniteatro. Com sessões gratuitas para instituições interessadas.

Clientes da Claro receberão, em novembro, SMS solidário sobre a oportunidade de doar até 6% do Imposto de Renda devido aos projetos sociais cadastrados no Fundo da Infância e Adolescência.

O Hyatt será o palco, amanhã, do Jantar das Gerações França-Brasil. O valor dos ingressos – cada um por R$ 5 mil – vai para as instituições Casa do Zezinho, Fundação Tide Setubal, Projeto Quixote e Serviço Assistencial Mãe Querida.

O Lar Escola São Francisco abriu processo seletivo, em parceria com a Mapfre Seguros, para capacitar profissionais com deficiência para o mercado de trabalho.