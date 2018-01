Responsabilidade social

Lulu Santos e a Orquestra Arte Viva fazem show em prol da Childhood Brasil. Dia 30, no HSBC Brasil.

Escolas públicas de Paraty podem inscrever projetos de incentivo à leitura, até o dia 6, no Concurso Escola de Leitores. Parceria do Instituto C&A com a Associação Casa Azul.

A La Vie en Douce por Carole Crema abre, hoje, sua fábrica de chocolate para uma visita gratuita às crianças. Cada uma deve levar um brinquedo a ser doado ao Instituto Tia Soninha, no Capão Redondo.

O Ibirapuera fica cor-de-rosa, hoje, em benefício da prevenção do Câncer de Mama. Além de palestras, haverá a participação de Thiago Lacerda. Promoção do Instituto Avon.

A Sociedade Brasileira de Infectologia, em parceria com a Bristol-Myers Squibb, anuncia hoje, em Maceió, os vencedores do Prêmio de Incentivo à Prevenção e Tratamento do HIV/Aids 2009. Os contemplados receberão R$ 60 mil para viabilizar seus projetos.

João Doria Jr, do LIDE, já começa a organizar a 7ª edição do Natal do Bem. A expectativa é arrecadar R$ 4 milhões, a serem destinado a oito instituições. O evento acontece dia 15 de dezembro, no Grand Hyatt. Com show de Claudia Leitte.

A Operação Sorriso do Brasil promove jantar beneficente dia 29, no Sofitel. A renda dos convites, vendidos a R$ 300, vai para a organização.

Terá a presença de Carlos Minc a inauguração do Espaço Israel Pinheiro, que será dedicado à divulgação de conteúdos sobre sustentabilidade. Quarta, em Brasília.

O 1º software em português para transcrição de partituras em Braille será lançado quarta, na sede da Emesp Tom Jobim. Parte do projeto Musibraille.