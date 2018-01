Responsabilidade social

Eduardo Almeida de Carneiro, da AACD, convidou a apresentadora Eliana para ser a embaixadora do Teleton desse ano. Dias 23 e 24, com transmissão ao vivo pelo SBT.

Jovens músicos do projeto TIM – Música nas Escolas, que formam orquestras no Rio e em SP, vão se encontrar no Dia das Crianças, no Auditório Ibirapuera. Apresentam-se no palco virado para o parque, em show aberto ao público.

O cabeleileiro Evandro Ângelo vai ensinar trinta jovens do Capão Redondo, da oficina de cinema da ONG Vida Nova Pra Você, a fazer automaquiagem para a telona. Os jovens estão preparando um curta-metragem.

A Dharma/Arte, oscip que trouxe a artista Meredith Monk ao Brasil, está captando recursos para a publicação do livro Dharma/arte: a Percepção Verdadeira, escrito pelo mestre Chögyam Trungpa.

A AmBev lançou campanha de arrecadação de brinquedos para o Natal. Até o final de novembro vai estimular, entre os filhos de funcionários, a doação para organizações sociais, em 14 países.

O Itaú Unibanco bolou mobilização de 100 mil colaboradores no projeto Itaú Criança. Agências vão adotar uma escola pública na comunidade e arrecadar livros para sua biblioteca.

A Chapel School promove, até dia 21, a mostra Chapel Art Show, com obras de Nelson Leirner e Rubens Matuck, entre outros. A renda vai para obras assistenciais.

Cada pizza vendida no dia das Crianças, na Braz, terá R$1,00 destinado à ONG dos Doutores da Alegria.

O calendário Happy Down de 2010 vai contar com Milton Nascimento. As imagens serão clicadas por Leonardo Luz.