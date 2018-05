Responsabilidade social

O Projeto Meias do Bem celebra cinco anos de atuação e mais de 1 milhão de pares de meias recicladas em cobertores. Terça, na casa de Alexandra Loras.

O Projeto De Bem com Você – a Beleza contra o Câncer, do Instituto ABIHPEC, pretende atender esse ano mais de 6 mil pacientes em tratamento oncológico.

Carlos Bettencourt, do A Bela Sintra, oferece almoço em prol do Instituto Arte de Viver Bem, somente para mulheres. Terça, nos Jardins.

A ARISP comemora. Venceu o 6º Prêmio de Sustentabilidade da Fecomercio.

O Itaci pilota “Campanha do Abraço”, para conscientizar e prevenir o câncer. Terça.

Começa hoje o Beleza do Bem – Sumirê Fashion Show, com parte da renda para o GRAACC. No Anhembi.

Pão de Açúcar, Extra e Assaí arrecadam agasalhos a partir do dia 28.