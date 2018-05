O Consulado da Portela em São Paulo e o Mosteiro São Geraldo firmaram parceria para oferecer aulas gratuitas de música no CCT Paraisópolis. As inscrições devem ser feitas no local, dia 24.

O Ampliar, programa de responsabilidade social do Secovi-SP, promove o “Ampliar Jazz Night”, com renda destinada aos programas da instituição. Quinta, no Café Society.

Ana Luisa Ramos, Junior e Allegro Coral & Orquestra apresentam o espetáculo AVE Maria, dirigido por Renato Misiuk. Amanhã, na Paróquia São Pedro e São Paulo, em prol da ONG Visconde.

Na terça – Dia Internacional da Família da ONU – a Nestlé lança a iniciativa global “Nestlé por Crianças Mais Saudáveis”, programa que reforça a meta da companhia de ajudar 50 milhões de crianças a levar uma vida mais saudável até 2030.

As inscrições para a Corrida Pelo Verde – Correndo pelo Glaucoma – que acontece dia 27, no Jardim Botânico – abrem amanhã.