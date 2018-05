Responsabilidade social

A ASA organiza seu bazar de Dia das Mães. Terça e quarta, na Casa Charlô, no Itaim.

Spezzato lança camisetas com escrita em braile em prol da ONG Laramara. Quarta, com show de Maria Rita, no Hotel Unique.

O Hotel Fasano é palco do Bazar dos Amigos especial Dia das Mães, em prol da ONG Amigos de São Francisco. Hoje.

As marcas Walory e Belart apoiam a ação beneficente Dia da Família, realizado no Campo Sabão, no Parque Santo Antônio. Hoje.

A marca infantil Alphabeto lança a campanha Camiseta Solidária. Cada peça comprada terá parte da renda revertida e três roupas serão doadas para o Instituto Ronald McDonald`s.

As inscrições para a Corrida e Caminhada GRAACC já estão abertas no site. O evento acontece domingo que vem, nas imediações do Parque do Ibirapuera.

A Copagaz promove a sua Campanha de Solidariedade. Até o dia 31 de Julho, todas as unidades e filiais da companhia funcionarão como postos de recebimento de doação de roupas e cobertores.