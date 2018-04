Responsabilidade social

Fernando Meligeni, Hortência, Gustavo Borges e Marcelo Negrão já confirmaram apoio à campanha do Instituto Arte de Viver Bem. Que vai incentivar a prática de exercícios por mulheres que têm câncer de mama.

Sem telefones e computadores, com a despensa inutilizada pela chuva da terça, a Cajed – Casa de Apoio à Criança com Câncer – pede socorro. Precisa, com urgência, de alimentos para as crianças.

Depois de seis meses de aulas de cidadania e artes para jovens da comunidade, a Cia. de Teatro Heliópolis apresenta o espetáculo O Dia Em Que Túlio Descobriu a África. Sexta, no Sesc Ipiranga.

A chef Bel Coelho e o restaurante dui promovem, segunda, coquetel beneficente. A renda do evento vai para a associação socioambientalista Somos Ubatuba.

Já tem mais de 750 vídeos, e vai até dia 17, o concurso Giraturma por Mundo Melhor, feito pela rede Giraffa’s, com apoio da Unicef, pelos direitos das crianças. E que já doou brinquedos no Ceará, na Bahia e em Sergipe.

Durante todo o mês, a rede de hipermercados Extra estará com descontos nos produtos Procter & Gamble. Fruto de apoio aos projetos da APAE.

A campanha Shopping pela Cura, que começa terça, no Cidade Jardim, destinará 10% da renda para a Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer.

Com palestra de Paulo Rosembaum, a Fundação Ação Criança e a Clínica Stelle realizam amanhã, evento de combate à obesidade infantil.

A Chocolat du Jour preparou para outubro o Baú do Tesouro. Com renda, em parte, para os Doutores da Alegria.