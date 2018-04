O Grupo Mantiqueira, capitaneado por Leandro Pinto, renovou a edição da campanha Ovos Solidários do Coração, que contribuem com o Pro Criança Cardíaca, da Dra. Rosa Celia. Pela iniciativa, 10% das vendas líquidas (menos impostos) feitas pelo grupo são doadas para o projeto.

Rosman Braz começa amanhã projeto com a Unibes. Vinte e seis meninas de 17 e 18 anos, do curso de capacitação, terão a oportunidade de aprender um pouco sobre maquiagem com o hair stylist.

A Fundação Oftalmológica Dr. Rubem Cunha organiza almoço em apoio ao projeto Boa Visão, Boa Educação, com participação especial de Ana Raia. Quinta, no restaurante Picchi.

A Raia Drogasil definiu nova plataforma de responsabilidade social, o Cuidar+. O primeiro projeto será um edital em parceria com a Editora MOL, que vai destinar R$ 1,2 milhão da venda da revista Sorria nas lojas da Droga Raia para 10 instituições que levam saúde para públicos em situação de vulnerabilidade.

l A Associação Brasileira de Otorrinolaringologia promove a campanha Pare de Falar Labirintite. Por conta do Dia da Tontura, que transcorre hoje.