Responsabilidade social

A C&A vai lançar essa semana sua campanha global de sustentabilidade, #VistaAMudança. A meta é até 2020 ter 100% dos produtos de algodão feitos de algodão sustentável – hoje esse número gira em torno dos 40%.

Nomes da gastronomia e decoração se reúnem no Evento Degustar, em prol do Hospital de Amor – novo nome do Hospital de Câncer de Barretos. Terça, na Casa Bossa.

Os jovens e crianças da região da Cracolândia atendidos pelo Projeto Novos Sonhos ganharão um café da manhã especial, feito pelos ex-Masterchefs, Raul Lemos e Izabela Dolabela. Quarta.

A Associação Juventude Armênia realizará seu primeiro Jantar e Leilão Beneficente em benefício das crianças refugiadas da Síria em SP. Dia 21, na Casa Portugal.