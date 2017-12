Responsabilidade social

Furnas abriu edital para seleção da programação 2018 do Espaço Furnas Cultural, a casa de espetáculos da empresa, no Rio. As inscrições gratuitas vão até quinta.

O programa Milhas do Bem, da Smiles, há cinco meses no ar, arrecadou 30 milhões de milhas, que vão beneficiar mais de 600 crianças e jovens, em 14 projetos das entidades sociais.

A seguradora global Zurich é a primeira empresa a aderir ao projeto Adote um Paciente, lançado pelo GRAACC, com o apoio ao tratamento de 20 pacientes da Instituição.

O Formare, programa da Fundação Iochpe, chegou à marca de 20 mil jovens capacitados neste ano.

A Siemens ajudou os clientes da companhia a reduzirem sua pegada de CO2 em 521 milhões de toneladas no exercício fiscal de 2016.