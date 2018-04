Os estilistas Marcelo Sommer, Simone Nunes e Bianca Ranucci assinam camisetas do Vogue Fashion’s Night Out. As peças, dentro da campanha O Câncer de Mama no Alvo da Moda, terão parte da renda transferida ao Instituto Brasileiro de Controle do Câncer.

A Incubadora de Empreendimentos para Egressos formou 125 ex-presidiários em cursos de gastronomia e prestação de serviços. Com apoio da Petrobrás, está capacitando outros 100 a terem seus próprios negócios.

O portal Inclusão Brasil (www.inclusaobrasil.com.br) já coloca à disposição o espaço para a divulgação de projetos nas áreas de responsabilidade social, sustentabilidade, cidadania e inclusão digital.

O Programa Porto Alegre, Cidade Criativa, do Santander Cultural, que acontece de 9 a 11 na capital gaúcha, vai tentar inserir a cidade no conceito de cidade criativa. Trata-se de uma rede mundial de cidades em transformação.

O Centro Educacional e Assistencial de Pedreira tem prestado assistência aos jovens da região. Com cursos de capacitação profissional e desenvolvimento de cidadania.

Cat Deeley, apresentadora de TV inglesa e embaixadora da UNICEF, vai visitar projetos sociais em São Paulo beneficiados pelo Change for Good. Iniciativa da British Airways, em parceria com a UNICEF.

A Imprensa Oficial e Fundo Social de Solidariedade do Estado assinaram a renovação do Projeto Aparas. Que vende a sobra de produtos gráficos e financia entidades carentes.

Rosangela Lyra promove na quinta o Garage Sale, no estacionamento da Dior. Com doações de clientes da loja, as peças serão vendidas em prol da Aliança de Misericórdia.