Responsabilidade social

O Santander inicia amanhã a campanha Amigo de Valor, em prol dos 36 projetos dos Fundos Municipais dos Direitos das Crianças e Adolescentes.

Beatrizinha Monteiro de Carvalho e Lucinha Vidigal comandam o Bazar Borboleta. Amanhã, no clube Harmonia.

Também é amanhã o jantar da ONG Love Together Brasil, em homenagem à atriz Claudia Raia. Com renda destinada à abertura de seis novos poços artesianos no sertão da Paraíba. No restaurante TRE do JK.

A Artefacto Beach & Country lança, quarta, a coleção Manifesto Mata Atlântica. Dez designers pintaram a floresta para chamar a atenção sobre o cuidado com a natureza.