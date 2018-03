Responsabilidade social

No embalo do Outubro Rosa e em prol da Américas Amigas, o PayPal fechou parceria com OQVestir, BeautyDate e Passarela. A cada compra feita nos e-commerces será doado R$ 10, R$ 4 e R$ 2, respectivamente para a ONG.

O espetáculo Os Monólogos da Vagina também apoia o Outubro rosa, durante todo o mês as mulheres pagam meia entrada.

A cada três peças vendidas pela Darling esse mês, um sutiã mastec será doado para ONGs que combatem o câncer de mama.

O Bar Brahma oferece uma feijoada em prol dos programas de educação da Liga Solidária. Hoje, no Centro.