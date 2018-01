Responsabilidade social

A Virada Sustentável começa na quinta e vai até domingo. Entre as atrações, show de Marcelo Jeneci com Tulipa Ruiz, sábado, no Parque Ibirapuera.

Adriana Degreas desenvolveu coleção para ABRALE com 40% dos lucros revertidos para a instituição. A venda acontece a partir de domingo nas lojas da marca.

A campanha #eufaçohistoria convida as pessoas a doarem para ajudar crianças e adolescentes carentes acolhidos pela ONG Fazendo História.

A Pedigree comemora os nove anos do Programa Adotar é Tudo de Bom.