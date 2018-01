Responsabilidade social

A Petlove doará 400 mantas para ONGs parceiras da Ampara Animal. A iniciativa é resultado de uma ação de inverno.

A Ferrero Rocher passa a apoiar o Instituto Arara Azul, na preservação das espécies na natureza brasileira. Vai expor a ave em seus cards e nas surpresas do Kinder Ovo, e ceder ao instituto parte da renda da venda desses produtos.

A Davines e o salão Jacques Janine uniram forças para ação solidária a ser realizada de terça a sexta. Quem levar um agasalho para doação ganhará um tratamento capilar. Na unidade dos Jardins.

A Luigi Bertolli vai doar parte das vendas do Dia dos Pais para o Instituto Luiza Mell.

A Everlast doou equipamentos de luta para as crianças do projeto Das Ruas Para os Ringues – que organiza evento no domingo, em SP.

Tania Bulhões e Vera Masagão recebem convidados no almoço beneficente do Projeto Arrastão, quarta, nos Jardins.

O GRAACC promove seu tradicional Jantar de Gala. Também quarta, na Sala São Paulo.