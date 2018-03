O Grupo Pão de Açúcar vai vender, em toda a rede, a Bola Solidária, da Fundação Cafu. A expectativa dos parceiros é arrecadar R$ 450 mil, destinados à fundação.

O Instituto Singularidades recebe Soninha Francine, quarta, para palestra sobre a drogas entre os jovens. Na quinta, Paulo Tatit, do Palavra Cantada, fala da importância da música na educação.

A Atlantica Hotels arrecadou o seu primeiro milhão para a Childhood Brasil. Vai investir em programas de enfrentamento da exploração sexual de menores no turismo.

Para comemorar o Rosh Hashaná, dias 18 e 19, a Chocolat du Jour criou um produto especial, a Lata Shaná Tová. Da renda, 10% serão destinados à UNIBES.

Acontece amanhã, no Terraço Itália, chá benificente pilotado em prol do Instituto Rodrigo Mendes.

Equipes da Ultragaz distribuíram 6 milhões de folhetos explicativos sobre pressão alta. Com a campanha, arrebataram o Prêmio Marketing Best Responsabilidade Social.

A SulAmérica levou – com apoio da Odonto Criança e do Projeto Casulo – o programa Saúde Bucal para os bairros do Real Parque e Jardim Panorama.

Luiz Alberto Figueiredo Machado, da área de ambiente do Itamaraty, vem terça a São Paulo falar sobre sustentabilidade e o cimento. No fórum Cement Sustainability Initiative, organizado pela Votorantim e com presença de 18 países.

A expectativa do McDia Feliz 2009, em prol do GRAACC, é arrecadar mais de R$ 12 milhões com a venda de sanduíches Big Mac. O que representa um crescimento de 4% em relação ao ano passado.