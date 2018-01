Responsabilidade social

O Piselli Sud do Iguatemi, promove jantar em prol do Cabelegria, ONG que confecciona e doa gratuitamente perucas para pacientes com câncer. Amanhã.

O atleta paraolímpico Fernando Fernandes é o representante da 99 para todas as ações da campanha do Maio Amarelo, em parceria com a Prefeitura.

O Evento Degustar, idealizado pela empresária Marcia Costa – que reúne anualmente em prol do Hospital do Câncer de Barretos importantes nomes em decoração e gastronomia para festas – acontece terça, na Casa Bossa.

No Dia do Abraço, Instituto Itaci arma uma corrente humana de amor ao redor do hospital. No dia 22

O Programa Nacional de Reciclagem de instrumentos de escrita anuncia: acaba de atingir 1 milhão de unidades coletadas.

Os participantes colaboraram para que mais de 12 toneladas de material.

Emannuelle Junqueira entregará, quinta, o montante arrecadado em bazar, cuja 5% das vendas serão revertidas para o banco de lenços Flavia Flores.