A cantora Ana Luisa Ramos estreia no Madeleine The Jazz Bar, terça, com renda revertida ao Instituto Anglicano de SP.

O Museu da Santa Casa de São Paulo participa da Semana de Museus organizada pelo Instituto Brasileiro de Museus, segunda.

Vanda e Stella Jacintho, Simone Cury e Helinho Calfat convidam para almoço da Safie Joias, na terça, em prol da AFESU, no Bistrô Charlô.

Na quarta, acontece o lançamento da collab entre a Cavalera e o coletivo C.U.P.I.N.S, com o apoio da Ecotece – que trabalha pela inclusão de pessoas com transtornos mentais.

Organizado pelo Comitê das Senhoras Peruanas com apoio do Consulado Geral do Peru em São Paulo, o tradicional Bazar de arte peruana acontecerá do dia 25 até o dia 28 deste mês.

Um time de chefs e padeiros de peso se reunirá na 1ª edição do Chef pela Cura: Pão com Pão, no sábado e no do domingo, no Shopping JK Iguatemi.

A FedEx Express lança, no Brasil, o FedEx Entrega, programa regional de responsabilidade social que promove o acesso à educação para crianças e jovens da América Latina e do Caribe.