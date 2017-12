Responsabilidade social

A Alcaçuz lança, dia 17, a campanha Auaucaçuz, em colaboração com o projeto Moradores de Rua e Seus Cães, liderado pelo fotografo Eduardo Leporo. Pela parceria , a cada peça de roupa para os cães vendida uma nova será doada para a causa.

A designer de joias Andrea Conti criou uma peça para abraçar a causa da amfAR. São broches em formato de laço em ouro branco e rubi que serão vendidos por R$ 950. O lucro será repassado à causa.

lA Montblanc faz o lançamento da nova coleção Montblanc For UNICEF, quarta, no Lounge ONE do JK Iguatemi.

O escritório Braga Nascimento e Zilio Advogados doou à cidade a bandeira do Brasil que será hasteada neste 1.º de Maio sobre o túnel Ayrton Senna, com presença de João Doria.

Interinos: Gabriel Manzano, Julianna Granjeia, Marília Neustein e Sofia Patsch