Responsabilidade social

A OFS Brasil, em parceria com a Fundação Prince Albert II, de Mônaco, promove leilão de arte em prol da Amazônia. Obras de Mariannita Luzzati, Claudia Jaguaribe e Sebastião Salgado, entre outros, estarão à venda no dia 17 de setembro, no Museu Oceanográfico de Mônaco.

Vai para o Lar Escola São Francisco parte das vendas do livro Do Nilo ao Eufrates, de Daniel Davidsohn. Lançamento sexta, na sede do Lar.

Voluntários do Soho Cabeleireiros vão distribuir, hoje, cinzeiros portáteis para os fumantes que passarem pela Avenida Paulista. Como parte do mutirão de limpeza da zeladoria do Planeta do Brasil.

A ONG Spectaculu, de Gringo Cardia e Marisa Orth, e o Instituto Criar, de Luciano Huck, foram contemplados pelo projeto Oficina de Beleza L’Oréal Brasil, na área de cabelo e maquiagem.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O projeto Velho Amigo, de Regininha Moraes, recebe parte da renda do leilão beneficente, dias 21 e 22, na Hebraica.

A APAE elaborou um videoclipe especial com o tema “Inclusão Social não é um sonho, e sim uma realidade”. Para o Criança Esperança 2009, que ocorre dias 22 e 23.

A campanha Mais Eu, da Renner, dedicou o equivalente a 5% do valor líquido das vendas da marca para projetos de capacitação e geração de renda voltados para a mulher.

Depois de três anos de trabalho, sai do forno o DVD Sou Meninos do Morumbi. O filme registra histórias de crianças que vivem na periferia paulistana.

Trocar os instrumentos de trabalho por livros e apostilas é a proposta do Projeto Supletivo. Parceria que reuniu a Copagaz, o Sesi e instituições credenciadas pelo MEC.