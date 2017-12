Responsabilidade social

A Saraiva destinará R$ 1 de cada livro vendido hoje para a UNESCO, em comemoração ao Dia Mundial do Livro e dos Direitos Autorais.

O Shopping Pátio Higienópolis realiza brunch para apresentar o trabalho da ONG Orienta Vida para o Dia das Mães. Terça.

Também na terça, Hamilton de Holanda abre a série Concertos Brasileiros, da ACTC – Casa do Coração. As apresentações serão no Teatro Cetip, com renda destinada aos projetos da associação.

Os convites para a Corrida e Caminhada do GRAACC já estão a venda. A ação acontece dia 14, no Parque Ibirapuera.