Responsabilidade Social

O Edifício Pátio Victor Malzoni e o Museu da Casa Brasileira fecham parceria. O prédio, que conta com projeto de reutilização de lixo orgânico, fez a doação de 1,5 tonelada de adubo para ser usada na área do jardim do museu.

A Associação Santo Augustinho comanda happy hour, dia 25, no Museu de Arte Moderna, no Ibirapuera. Para festejar seus 75 anos de história.

Eduardo Martini fez questão de incluir tradução simultânea em libras – linguagem de sinais para deficientes auditivos– em seus três espetáculos em cartaz na cidade.

O projeto Sopro Novo, da Yamaha Musical do Brasil, passa esse ano a ser uma fundação. Seu objetivo será difundir e promover a educação musical através da Flauta Doce.

Pensando nas transformações que tornam o mundo melhor, a UGT realiza sua exposição anual com o tema “UGT 10 anos: 17 Objetivos para Transformar o Mundo”. Em parceria com a Organização das Nações Unidas.