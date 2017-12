Responsabilidade Social

Emar Batalha inaugura Pop Up Store de Páscoa, terça, em sua loja nos Jardins. Na data também vai acontecer a ação solidária Páscoa do Bem – onde parte da venda será revertida para a ONG Lar da Bênção Divina.

No ano de seu centenário, o Kinoplex vai promover 100 sessões beneficentes para ONGs que trabalham com crianças e adolescentes em situação de risco social. A iniciativa chamada Projetor de Sonhos pretende promover o acesso à cultura para mais de 10 mil jovens.

O Grupo Fleury assinou compromisso com os Princípios de Empoderamento das Mulheres da ONU e Pacto Global.

A Ambev leva adianta a fase piloto do projeto Educare, oferecendo 347 bolsas de estudos para alunos de 7 a 17 anos da rede pública e privada no Ceará e no Rio. O plano é ampliar a iniciativa a outros Estados a partir do ano que vem.

O Instituto Stop Hunger, da Sodexo, lança, amanhã, a 9ª edição da Servathon, maratona de voluntariado contra a fome e a má nutrição no País.

O projeto Cesta Verde, da White Martins, distribui 1.500 quilos mensais de hortaliças, legumes e frutas sem agrotóxicos para famílias e entidades sociais em Iguatama (MG).