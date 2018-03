Responsabilidade social

A ONG water.org, co-fundada pelo ator Matt Damon e Gary White, desembarca no Brasil em uma parceria com a Stella Artois. O lançamento acontece terça-feira, na Galeria Baró.

Jessica Natezon Kattan e Liana Kattan Tawil se uniram ao cenógrafo, Marcelo Bacchin para criar o Get Ready For – bazar de páscoa e pessach – páscoa judaica – com parte da venda em prol da Ten Yad. Terça e quarta, no Buffet França.

Alex Atala apresenta novo prato do Açougue Central, em noite com renda revertida para o Instituto Horas da Vida.Terça.

A plataforma de revenda de artigos de luxo, Cansei Vendi, vai doar até 65% da venda de seus produtos para instituições carentes, entre elas Arcah, Make-a-Wish Brasil e Sietar.

A Cosmopolitan Brasil e a UberEATS Brasil armam ação para apoiar o projeto Apolônias do Bem, que dá tratamento dentário pra mulheres vítimas de violência.