Responsabilidade Social

O Centro de Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz participa da campanha Estilo de Vida Saudável para Rins Saudáveis. Hoje, no Ibirapuera.

Fabiana e Daniel Sonder recebem, segunda, para jantar de comemoração dos 80 anos do Lar das Crianças da CIP. Com presença de Bernardinho.

Por iniciativa do KKL Brasil, parte da renda dos ingressos do show de Charles Aznavour, quinta, no Espaço das Américas, será revertida para a revitalização das florestas de Israel.

Lethicia Bronstein pilota bazar em prol da ONG Amigos do Bem – que leva às famílias do sertão nordestino roupas e alimentos. A partir de quinta.

Em apoio à Semana Mundial do Glaucoma, que começa hoje, a Novartis vai disponibilizar gratuitamente 10 mil óculos de realidade virtual.

Acontece, sábado, mais uma edição do tradicional Baile da Rosa, em benefício da Fundação Princesa Grace. Na Salle des Étoiles do Sporting Monte Carlo, em Mônaco.

Cléo Aidar comemora o lançamento do projeto #mulheresextraordinarias. Na primeira ação do projeto recebeu Alexandra Loras e Ucha Meirelles para palestrarem sobre a beleza real.