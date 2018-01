Responsabilidade social

A convite do comitê BioBrasil da Fiesp, Roseli Tardelli e o CRT-Aids de São Paulo promovem ação de prevenção, distribuindo preservativos e folhetos informativos sobre HIV e hepatites, em frente ao prédio da entidade. Hoje.

A Tigresse lançou mais três modelos de Mickey feitos pela ONG Orientavida. A venda dos bonecos terá renda revertida para a instituição.

O Habib’s também incentiva a adoção de cães abandonados com campanha em seu novo kit infantil. Os cães podem ser vistos no site do restaurante.

O projeto Meias do Bem, que transforma meias usadas em cobertores, terá um posto de coleta no próximo Press Health Ativa. Quinta-feira, na Velocity da Bela Cintra.