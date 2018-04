Responsabilidade Social

A edição 2017 da Corrida e Caminhada em prol do GRAACC – que acontecerá no dia 14 de maio nas imediações do Parque do Ibirapuera – já está com suas inscrições abertas através do site da ONG.

O Conselho Independente de Proteção da Infância – CIPI comemora um ano no Brasil com a Salsa do Bem, que acontece quarta-feira, na casa noturna Rey Castro, que doará a bilheteria da noite para a instituição. Também é na quarta, a inauguração do espaço de transformação digital na ONG Florescer, na Paraisópolis.

O Projeto Furnas Educa comemora. Alcançou números expressivos no balanço de 2016. Foram visitados cerca de 60 municípios de todas as regiões do Brasil, que receberam ações como palestras, workshops e jogos educativos, abordando temas sobre economia de água e energia, bullying, reciclagem e alimentação saudável.

Os Ambulatórios Médicos de Especialidades Dr. Geraldo Bourroul, administrados pelo Seconci-SP para a rede estadual de saúde, acabaram de conquistar o selo de Acreditação da ONA (Organização Nacional de Acreditação), que certifica a qualidade de serviços de saúde no Brasil.