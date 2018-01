Responsabilidade social

Acontece amanhã, o Baile da Cau beneficente, organ izado por Cau Saad em prol da Arcah e do Abrigo Lar Nossa Senhora Menina. Na Bodytech do JK.

O panetone produzido pelo Centro de Panificação das Obras Sociais Irmã Dulce terá a venda revertida para a manutenção das atividades do CESA – escola que atende mais de 700 crianças e adolescentes em situação de risco social.

Flavio Figueiredo, da Figueiredo & Associados, promove, pelo décimo quinto ano consecutivo, ação de doação de material escolar para as crianças atendidas pela Obra Social São Francisco Xavier, em Diadema.

As lojas da Amor aos Pedaços serão pontos de arrecadação de lenços de cabeça para o Banco de Lenços, uma unidade de ação do Instituto de Quimioterapia & Beleza. A iniciativa visa arrecadar solidariamente e entregar os lenços a pacientes em tratamento do câncer.