Responsabilidade social

A presidente da ONG Ampliar, Maria Helena Mauad, e voluntários vão percorrer, hoje, as ruas dos Jardins e Cerqueira César recolhendo donativos. As doações serão entregues a crianças da instituição.

John Legend e a artista africana Esther Mahlangu uniram forças para nova campanha da Belvedere. A nova garrafa da bebida, edição limitada, que contém a arte de Esther e a assinatura de Legend, dará 50% da renda para combate à Aids.

Para celebrar o Dia de Doar, a ONG Banco de Alimentos realiza, amanhã, jantar beneficente em parceria com a pizzaria Veridiana e show da orquestra Music 4 Events Brasil com apresentação da soprano Carla Cottini. Em Higienópolis.

O Natal do Iguatemi será solidário. Clientes que doarem 10 reais para a instituição Make a Wish ganham em troca uma caixa com pães de mel Bauducco.

Começa, amanhã, o tradicional Bazar de Natal do GRAACC, na Vila Clementino.

Na sexta-feira, a unidade móvel da Cabelegria vai estar na unidade de Santo Amaro do GuardeAqui(*) , fazendo cortes de cabelos de voluntários e distribuindo gratuitamente perucas.