Responsabilidade social

A Sala São Paulo recebe hoje Zubin Mehta e a Orquestra Filarmônica de Israel, ciceroneados pela Congregação Israelita Paulista. A renda será destinada a renda às suas obras sociais e assistenciais.

O restaurante Quintal do Braz abriga no dia 22 o bazar O Prato É Seu, com direito a almoço. O evento vai arrecadar fundos para o Movimento Comunitário Estrela Nova.

O selo Aqui se Brinca, da Omo, vai premiar 35 escolas do Estado de São Paulo que tenham implantado as melhores práticas do brincar. As inscrições vão até dia 31.

Projetos ambientais, capacitação profissional e prevenção da exploração sexual infantil nas obras da usina de Jirau deram à construtora Camargo Corrêa o Prêmio Socioambiental Chico Mendes.

Não vai acontecer mais – por falta de patrocínio – a 2ª Corrida e Caminhada Quilômetros de Solidariedade, na Cidade Universitária.

Sete empregados do Grupo Telefônica na Europa chegam esta semana para o programa Férias Solidárias, promovido pela Associação de Apoio à Criança em Risco.

A partir do dia 19, o Instituto Callis leva a 100 escolas da rede pública espetáculos de bonecos de Bunraku, para falar sobre o uso consciente da água. O projeto vai capacitar a manipulação de fantoches para 3.000 educadores.

A Gerdau entrou no climada sétima arte. Por 2 meses vai exibir gratuitamente filmes em um caminhão transformado em sala de cinema, no interior de São Paulo.

Tico Sahyoun e João Paulo Diniz recebem convidados, terça, na Forneria San Paolo, da Daslu. Pela campanha Fa- shion For a Smile, da Bobstore.