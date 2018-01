Responsabilidade social

Instituto Unibanco, Fundo Baobá e o Núcleo de Estudos Afrobrasileiros da Universidade Federal de São Carlos promovem, amanhã, o seminário para discutir mecanismos de redução das desigualdades raciais nas escolas públicas.

Começa, quinta, o mega bazar da Any any em prol da APAE.

A renda da bilheteria da mostra Experiência Alice, em cartaz no JK Iguatemi, será revertida para os projetos da Orientavida.

É na quarta o chá beneficente em prol do Amor Maior de D. Filhinha, liderado por Regina Moraes. No Buffet França.

Outubro Rosa: A Montecristo promove coquetel beneficente com exposição especial de Rolex cor-de-rosa em parceria com Liga Solidária no Shopping JK Iguatemi.

Outubro Rosa: a B.eat e o Ateliê Oral promovem manhã de bem-estar e conscientização, hoje, na Vila Nova Conceição.

Outubro Rosa: A Agaxtur pilota campanha nacional de prevenção ao câncer de mama.