Responsabilidade Social

O Instituto Stop Hunger, mantido pela Sodexo, doará R$ 1,00 para cada post compartilhado, entre hoje e dia 25, da sua campanha no Facebook pelo Dia Mundial da Alimentação. O valor arrecadado será distribuído entre 24 instituições. Outubro Rosa: Lu Monteiro criou uma edição limitada do macacão peça ícone da marca, na cor rosa. Parte das suas vendas serão destinadas ao Hospital do Câncer de Barretos. Outubro Rosa: O Sírio-Libanês fez parceria com a Livraria Cultura em São Paulo e Brasília. O projeto conjunto é distribuir 122 mil marcadores de páginas ilustrados com o tema da campanha. Outubro Rosa: A Darling doará peças especiais da linha Mastec para a União e Apoio no Combate ao Câncer de Mama. Outubro Rosa: as 37 lojas da Loungerie vão reverter parte de suas vendas para a Fundação Laço Rosa, na próxima quarta-feira. A Petlove lançou este mês, no Dia dos Animais, uma página em seu site para alavancar o número de doações para ONGs que trabalham em defesa dos bichinhos.

