Responsabilidade Social

No Dia Nacional do Surdo, comemorado amanhã, entrará em ação a campanha #surdoehquemfala, idealizada por Millena Machado e Alexandre Peralta. Eles convidam a população a gravar vídeos em silêncio em apoio à causa das pessoas com deficiência auditiva.

Terça-feira é o Dia do Doador de Órgãos e Tecidos, e o HC- FMUSP convidou pacientes na lista de espera de transplante de fígado para distribuir material educativo para conscientizar a população.

O Instituto Se Toque, em parceria com a Coach e a Vivara, arma almoço em prol Outubro Rosa, no restaurante Charlô, nos Jardins. Quarta-feira.

O Salão 1838, de Lucinha Mauro, vai levar alguns de seus hair stylists para cortarem cabelos de graça durante o Congresso Todos Juntos Contra o Câncer, que acontece terça e quarta no WTC.