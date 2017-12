Responsabilidade Social

O Baixo Suíça promove uma exposição do Comitê Internacional da Cruz Vermelha sobre reabilitação física através do esporte. Fotografias apresentam histórias de conquistas de quem faz parte do programa do Comitê, que ajuda a reabilitar vítimas de guerra e de violência armada, por meio do esporte. Até o dia 18.

A organização da Tattoo Week SP está leiloando tacos de beisebol customizados pelos principais tatuadores do país. O valor arrecadado será revertido para o Hospital do Câncer de Barretos.

Na quarta-feira, a Prada apresenta a coleção FW16 na loja do shopping Cidade Jardim com um trunk show exclusivo para convidados, com bate-papo e comentários do colunista de moda Bruno Astuto. Até 21 de setembro, parte das vendas da unidade será revertida para a instituição Childhood Brasil.

A Paróquia Nossa Senhora do Brasil promove, neste domingo, no salão paroquial, um almoço italiano da Cantina Gigio, em prol da obras Sociais de Misericórdia.

Terminam dia 30 as inscrições para o Prêmio Pfizer Inovação Social em Artrite Reumatoide, que valoriza projetos de associações de pacientes que melhorem a vida dos portadores da doença. Cada vencedor receberá R$ 50 mil.

O Instituto de Tratamento do Câncer Infantil (Itaci) promove durante este mês a campanha Setembro Dourado para ressaltar a importância do diagnóstico precoce, principal arma para combater o câncer infantojuvenil.

Os Doutores da Alegria promovem sua primeira noite de gala na Casa Fasano para celebrar os 25 anos da ONG. Dia 15.