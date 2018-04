Responsabilidade Social

Os 400 dançarinos de Yosakoi Soran estarão reunidos, hoje, no palco do Via Funchal. Os interessados em assistir ao Festival da Dança Japonesa devem levar 2 kg de alimentos, que irão para entidades assistenciais ligadas à cultura japonesa.

A Bradesco Seguros e Previdência foi eleita a “Melhor Empresa de Seguros da América do Sul em 2009” pela revista britânica World Finance. O faturamento da seguradora no primeiro trimestre deste ano superou os R$ 5,5 bilhões.

A VisaNet atingiu a marca de 200 mil livros emprestados em estações de metrô em SP, RJ, Recife e Porto Alegre.

A animação Amigos da Nutrição, bolada pela Kraft Foods, informa as crianças sobre alimentação e prática de atividades físicas. A série será veiculada pela TV Escola em bibliotecas públicas de SP.

Começaram a ser vendidos os convites para o tradicional jantar beneficente da ONG Viver e Sorrir. O evento acontece dia 27 de agosto no Espaço Rosa Rosarum.

A empresa farmacêutica EMS acaba de renovar a parceria com o Instituto Qualidade no Ensino. Vai capacitar 650 professores para beneficiar 13 mil alunos da região de Caruaru.

A Nike anunciou que não usará mais em seus produtos couro proveniente de animais criados na Amazônia. Deu aos fornecedores prazo até julho de 2010 para rastrearem a origem do couro que fornecem.

O Senac São Paulo vai premiar os 20 vencedores do Prêmio de Incentivo a Pequenos Empreendimentos. Sexta-feira, na Fecomércio.

Interinos: Gabriel Manzano Filho, Doris Bicudo, Pedro Venceslau e Marilia Neustein.