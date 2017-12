Responsabilidade Social

A Associação para Iniciação Musical promove a 5ª edição do show Quem Canta Ajuda Criança. Que inclui um leilão com peças de artistas como Mick Jagger e Slash. Hoje, na Brooks.

A Cultura Inglesa e a Secretaria Municipal de Educação de SP estão com as inscrições abertas para curso gratuito de inglês para professores do ensino fundamental da rede pública municipal.

Na trilha do Rally dos Sertões, encabeçado pelo empresário Marcos Ermírio de Moraes, também há espaço para a solidariedade. Enquanto os pilotos disputam o título, voluntários do S.A.S. Brasil vão promover atendimentos a pessoas carentes.

O Instituto Se Toque, em parceria com a Latin Sports, realizará sua primeira corrida e caminhada em comemoração ao Outubro Rosa. As inscrições vão até dia 21.

A Associação Santo Agostinho promove jantar com jogos. Para levantar recursos destinados às suas obras sociais. No dia 28, na Villa Bisutti.