Responsabilidade Social

No Dia Nacional do Voluntariado, hoje, o Teatro Municipal recebe 350 jovens em situação de vulnerabilidade social. O evento integra ações da Camargo Correa no seu Dia do Bem-fazer. Também, hoje, promovem trabalho com refugiados.

A Amigos Múltiplos pela Esclerose promove, hoje, uma pedalada para chamar atenção do público para a causa. No Clube Athetico Paulistano.

A ONG internacional Operação Sorriso e o Centro de Tecnologia Celular R-Crio fecharam parceria para congelar as células-tronco da polpa do dente de leite de crianças de baixa renda do Norte e NE.

A TheBrige Global e a Universidade Cruzeiro do Sul estão juntos em uma bandeira: desenvolver projetos educacionais em Angola.

O Hospital Dom Antonio de Alvarenga pilota a Noite Solidária do Programa Saúde e Alegria como o show de stand up Rafael Cortez, no Clube Atlético Ypiranga