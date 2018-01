Responsabilidade Social

Lenine aderiu a campanha #NãoTáTranquiloNãoTáFavorável, do Fundo Brasil de Direitos Humanos – que pede a mobilização da população contra os retrocessos no atual cenário político brasileiro. A atriz Letícia Sabatella, conselheira da fundação, também faz parte da campanha.

O maestro Renato Misiuk dirige o Concerto pela Vida, em prol do Centro Infantil Boldrini. Quinta-feira, no Teatro Sergio Cardoso.

Namie Wihby presenteia as alunas do Projeto Velho Amigo, de Regina de Moraes Waib, com uma aula de como andar de salto alto, com sapatos doados pela Mya Haas. Terça-feira, em Heliópolis.

E quarta-feira, a D-Edge e Marton Estúdio armam a festa Sensorial, para fechar o projeto Orelhões Falantes apresentado no DW!. A noite terá toda renda revertida para o LaraMara.

A Na’amat Pioneiras São Paulo realiza chá da tarde beneficente, no Terraço Itália. Amanhã.