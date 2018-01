Responsabilidade Social

A campanha Respire Agosto – que é o mês dedicado à prevenção do câncer de pulmão – vai alertar a população sobre os riscos da doença – o câncer que mais mata homens e a segunda mais letal para as mulheres no País. A iniciativa foi idealizada pela biofarmacêutica Bristol-Myers Squibb, com apoio dos institutos Oncoguia e Lado a Lado.

Rosana Gonzaga promove hoje, em Itapecerica da Serra, a Segunda Feijoada Cultural. Cujo objetivo central é manter a primeira livraria da cidade de Embu-Guaçu.

A Oscip Ampara Animal festeja seu aniversário em evento filantrópico no bar Alto da Harmonia. A noite terá 100% da renda revertida para o Projeto Toca da Onça, que tem como madrinha a atriz Cleo Pires.