Responsabilidade social

O Cabelegria – ONG que confecciona e doa perucas para pacientes com câncer – junto com o Hospital Santa Marcelina inauguram no dia 4 o maior banco de perucas do País.

Kits do projeto Dodói – com boneco, gibis e cartões –, idealizado pela Abrale e pelo Instituto Maurício de Sousa, serão distribuídos na quarta-feira às crianças do Instituto de Tratamento do Câncer Infantil.

A Secretaria da Saúde de SP promoverá amanhã oficinas e debates sobre prevenção de doenças sexualmente transmissíveis voltados a profissionais do mercado erótico. No auditório Luiz Musolino, da secretaria.

Reynaldo Gianecchini, João Carlos Martins e Maílson da Nóbrega recebem para o jantar de gala em comemoração aos 25 anos do Graac. Amanhã, na Sala São Paulo.

A Associação para Iniciação Musical lança, nesta quinta-feira, o DVD “Quem Canta Ajuda Criança”. Toda a arrecadação com venda será revertida para o projeto da instituição voltado a inclusão musical de crianças e jovens economicamente desfavorecidos.

A Campanha #AdoteUmPetComDeficiencia acontece no primeiro domingo de agosto, na sede Andare S.A., em Pinheiros

A Any Any vai doar todos seus retalhos da linha Verão 2017 para a ONG a’Mai, que cuida de mulheres grávidas carentes.