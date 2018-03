Responsabilidade social

A campanha #uberagasalho, com apoio do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, arrecadou 3.175 toneladas de roupas no primeiro domingo deste mês.

Cléo Aidar vai doar todos os retalhos da sua nova coleção de roupas para a Ong a’Mai.

O fotógrafo Angelo Pastorello abre exposição amanhã, no Paris 6 Bistrô, com cliques de Luiza Possi. O valor arrecadado na venda das fotos será doado ao movimento “Não hesite, apite”, de combate a violência contra a mulher.

O Boavista Shopping recebe a quarta edição do Catwalk Brasil. O evento quer mobilizar o público para angariar doações destinadas ao Exército da Salvação.

A Campanha do Agasalho do Ampliar, ONG presidida por Maria Helena Mauad, arrecadou 14.457 donativos que foram distribuídos a 11 instituições sociais.

Pesquisa da Fundação Itaú Social mostra que 45% dos colaboradores do banco preferem fazer ações sociais ligadas à educação.

A White Martins promove este mês oficinas de contação de histórias, apresentação de fantoches e informática para 80 estudantes, entre 4 e 10 anos.