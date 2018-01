Responsabilidade social

A Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social lança campanha sobre Erradicação do Trabalho Infantil. Hoje, em 23 estações de metrô.

O Instituto Alfa de Cultura/Teatro Alfa recebe, terça, os jovens da ONG Obra Social Coração Imaculado de Maria.

Giovanna Antonelli estrela a campanha Viva a Vida, da ONG Lua Vermelha. A partir de amanhã.

A Fundação SOS Mata Atlântica revela: doará 8 mil mudas para a criação do Bosque Laudato Sí, uma parceria fechada com a Arquidiocese de Aparecida.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Bruno Gagliasso endossa, hoje, a campanha em prol da adoção de animais abandonados. No tradicionalDia da AdoCÃO, no Shopping Eldorado. Em parceria com a Ampara Animal.

O Pasquim Bar & Prosa, na Vila Madalena, organiza sua festa junina a partir de quinta-feira, com arrecadação de agasalhos para a Casa de Caridade Maria Dolores.