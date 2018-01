Responsabilidade Social

O Senac São Paulo participa da campanha Junho Vermelho. Durante todo o mês, dez unidades da instituição recebem iluminação vermelha em apoio ao movimento Eu Dou Sangue Pelo Brasil, que incentiva a doação de sangue como hábito constante.

Lia Maria Aguiar, filha adotiva de Amador Aguiar, fundador do Bradesco, comemorou seus 78 anos, no dia 2 de junho, na sede da fundação social que preside, em Campos do Jordão. A instituição assiste, desde 2008, a mais de 1200 famílias de baixa renda que vivem na Serra da Mantiqueira.

Na manhã de hoje o Ampliar realiza a Carreata do Agasalho. A presidente da ONG, Maria Helena Mauad, e voluntários vão percorrer as ruas dos Jardins e Cerqueira César, recolhendo as doações nos condomínios e comércio locais.

É amanhã o chá beneficente anual da Fundação Dorina Nowill para Cegos. No Terraço Itália.