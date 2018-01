Responsabilidade social

Na Semana Mundial do Brincar, voluntários do Itaú atuam, até dia 28, em eventos lúdicos do Projeto Brincar, iniciativa da Fundação Itaú Social. As ações acontecem em equipamentos públicos da capital paulista.

Associação Vaga Lume promove um jantar amanhã, no restaurante Brasil a Gosto, onde apresentará os projetos realizados nos últimos 15 anos e convidará todos os presentes para, juntos, escreverem novas histórias de sucesso na Amazônia.

A Casa de David iniciou sua Campanha do Agasalho. Para ajudar é só levar as peças diretamente à sede da instituição.

A campanha Cão-Guia: quanto vale o seu olhar?, da ONG IRIS, precisa arrecadar R$ 140 mil com a meta de “aposentar” quatro cães-guia e adquirir novos nos EUA.

A Associação Pizzarias Unidas aderiu ao Reverse Delivery – programa de doação de alimentos criado pela Grey Brasil para a ONG Banco de Alimentos.